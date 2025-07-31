россия атаковала Киев дронами и ракетами: уничтожено пол многоэтажки, 52 человека ранены, 6 погибших, среди них - 6-летний ребенок (фото, видео)
Вечером 30 июля российские войска совершили очередную атаку на Украину, используя ударные беспилотники. 31 июля противник продолжил обстрелы, применив ракеты. Особенно пострадала столица.
Об этом сообщили Кличко в соцсетях, президент Украины Владимир Зеленский, начальник КМВА Тимур Ткаченко, ГСЧС. Около 23:00 в Киеве раздались взрывы - мэр Виталий Кличко подтвердил работу систем ПВО. В Соломенском районе зафиксировали падение обломков в нескольких местах, в том числе загорелись автомобили. В дальнейшем сообщалось о новых поражениях: пострадали жилые дома, образовательные учреждения, склады. Пожары охватили несколько локаций, части дронов падали прямо на машины и рядом с домами.
В ночь на 31 июля количество пострадавших росло. Среди них — женщина с ребенком, в общей сложности было сообщено о шести травмированных. После ракетного удара с утра появилась информация о разрушениях в Шевченковском, Святошинском и Голосеевском районах. В некоторых случаях ударная волна выбила окна в медучреждениях, загорелись многоэтажки, горели машины, пострадали детские сады и школы.
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В 6 утра стало известно о масштабных разрушениях — в Святошинском районе разрушен подъезд дома. По данным городских властей, на тот момент пострадали по меньшей мере 20 человек, 8 из них нуждались в госпитализации. Через некоторое время количество раненых достигло более 40, а дальше — уже более полусотни. Среди пострадавших — дети и прибывшие на вызовы правоохранители. К сожалению, есть и жертвы: по официальной информации, погибли по меньшей мере шесть человек, в том числе шестилетний мальчик.
Спасательные работы продолжались все утро. В Святошинском районе под завалами могли оставаться люди. В городе открыли штабы помощи пострадавшим жителям.
Кроме жилой застройки, получила повреждения и железнодорожная инфраструктура — на одном из участков движение временно перевели на тепловозы. Пострадавших среди работников и пассажиров не было, движение поездов дальнего сообщения продолжилось по расписанию с незначительными задержками в пределах Kyiv City Express.
Напомним, 25 июля российская армия ударила КАБом по медучреждению в Харькове.
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