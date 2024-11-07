Россия атаковала Киев дронами: возникли пожары в нескольких районах, повреждена многоэтажка, пострадали (фото, видео)

Ночью 7 ноября в Киеве прошла масштабная атака российских беспилотников. Обломки сбитых дронов вызвали многочисленные пожары и разрушения в пяти районах города.

В Голосеевском районе зафиксировано повреждение жилой квартиры, один житель нуждался в медицинской помощи. На территории района также загорелся пожар в комплексе гаражей и СТО общей площадью 200 квадратных метров, который удалось ликвидировать без жертв. Об этом сообщает КМВА в Telegram.

На Печерске пострадал ресторан на 33-м этаже жилого комплекса – пожар охватил 50 квадратных метров площади. Также испытал частичные разрушения технический этаж здания. Пострадавших нет.

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В Соломенском районе зафиксирован масштабный пожар на складах предприятия площадью 600 квадратных метров. Обломки также повредили территорию медицинского центра. Информация о пострадавших проверяется.

На Оболони загорелась крыша шестиэтажного бизнес-центра – пожар охватил 10 квадратных метров. По предварительным данным, обошлось без жертв.

В Подольском районе падение обломков привело к возгоранию жилого дома, детали инцидента выясняются.

Городские власти призывают жителей оставаться в укрытиях, поскольку воздушная тревога продолжается. Ситуация продолжает обновляться.

Последствия атаки дронов на Киев. Источник: КМВА

Последствия атаки дронов на Киев. Источник: КМВА

Последствия атаки дронов на Киев. Источник: КМВА

Последствия атаки дронов на Киев. Источник: КМВА

Последствия атаки дронов на Киев. Источник: ГСЧС

Последствия атаки дронов на Киев. Источник: ГСЧС

Последствия атаки дронов на Киев. Источник: ГСЧС

Напомним, армия РФ атаковала супермаркет в Харькове.

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