россия атаковала стихийный рынок и остановку общественного транспорта в Херсоне, есть погибшие и раненые (видео, фото)

Утром 1 октября 2024 года российская армия атаковала рынок в центре Херсона. Это были торговые точки, где местные покупали и продавали свою продукцию. Также была атакована остановка общественного транспорта.

Национальная полиция сообщила, что войска России по центру Херсона ударили из артиллерии. Под ударом оказалась остановка общественного транспорта. "Полицейские и медики работают на месте происшествия", – отметили правоохранители.

Враг атаковал именно в тот момент, когда в Украине минутой молчания чествовали память погибших защитников и защитниц.

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Последствия артиллерийского обстрела Херсона. Источник: npu.gov.ua

Последствия артиллерийского обстрела Херсона. Источник: npu.gov.ua

Последствия артиллерийского обстрела Херсона. Источник: npu.gov.ua

Последствия артиллерийского обстрела Херсона. Источник: Скриншот с видео

Последствия артиллерийского обстрела Херсона. Источник: Скриншот с видео

Последствия артиллерийского обстрела Херсона. Источник: Скриншот с видео

По данным областной прокуратуры, в результате обстрела погибли семь человек.

"1 октября 2024 года, около 9:00, войска РФ нанесли удары, вероятно, со ствольной артиллерии по центру Херсона. Обстрел произошел рядом с местным рынком и остановкой общественного транспорта. Известно, что в результате обстрела погибли семь гражданских — три женщины и четверо мужчин. Также ранены трое горожан, им предоставляется квалифицированная медицинская помощь. Данные уточняются", – отметили в ведомстве.

В 11:30 в областной прокуратуре Херсонщины уточнили, что жертв обстрела шестеро: "В результате обстрела центра Херсона погибли шесть горожан. Седьму человеку, которого считали погибшим, врачи смогли стабилизировать, впрочем его состояние остается крайне тяжелым. Также известно о шести гражданских, которые были известны. Также известно о шести гражданских, получивших ранения разной степени, пятеро из них госпитализированы".

Под удар россиян попал рынок. Источник: t.me/phogovua

Под удар россиян попал рынок. Источник: t.me/phogovua

Напомним, 28 сентября армия РФ дважды атаковала больницу в Сумах. В результате этого погибли 10 человек.

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