Армія РФ атакувала Україну ударними дронами: у Києві тривога тривала понад 5 годин, у Миколаєві палає інфраструктурний об‘єкт

У ніч на 30 вересня армія рф атакували Шахедами Київ. Усі дрони були збиті. Повітряна тривога у столиці тривала понад 5 годин.

Про це повідомив начальник Київська МВА Сергій Попко у Telegram.

За попередньою інформацією, в місті без руйнувань та потерпілих.

"Знову наполегливо прошу киян і гостей міста - будьте свідомі та дисципліновані. Завжди виконуйте правила поведінки при оголошенні повітряної тривоги - прямуйте до укриття! Бережіть себе!"

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Крім того, внаслідок дронової атаки у Баштанському районі Миколаївської області виникла пожежа на об'єкті критичної інфраструктури, на місці працюють відповідні служби, повідомляє голова ОВА Віталій Кім у Telegram.

"Вночі 30 вересня у районі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Залучені всі необхідні служби для ліквідації наслідків".

Інформація про постраждалих наразі уточнюється.

Кім додав, що сили ППО над областю збила 3 "Шахеди".

Нагадаємо, 28 вересня армія рф двічі атакувала лікарню у Сумах. В результаті цього загинуло 10 людей.

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