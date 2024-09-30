Армия РФ атаковала Украину ударными дронами: в Киеве тревога продолжалась более 5 часов, в Николаеве горит инфраструктурный объект

В ночь на 30 сентября армия России атаковали Шахедами Киев. Все дроны были сбиты. Воздушная тревога в столице продолжалась более 5 часов.

Об этом сообщил начальник Киевской МВА Сергей Попко в Telegram.

По предварительной информации, в городе без разрушений и пострадавших.

"Снова упорно прошу киевлян и гостей города - будьте сознательны и дисциплинированы. Всегда соблюдайте правила поведения при объявлении воздушной тревоги - направляйтесь к укрытию! Берегите себя!"

Читайте также: Россия массово обстреляла Запорожье КАБами: есть разрушения и раненые (фото)

Кроме того, в результате дроновой атаки в Баштанском районе Николаевской области возник пожар на объекте критической инфраструктуры, на месте работают соответствующие службы, сообщает глава ОВА Виталий Ким в Telegram.

"Ночью 30 сентября в районе в результате вражеской атаки возник пожар на объекте критической инфраструктуры. Привлечены все необходимые службы для ликвидации последствий".

Информация о пострадавших в настоящее время уточняется.

Ким добавил, что силы ПВО над областью сбили 3 "Шахеда".

Напомним, 28 сентября армия РФ дважды атаковала больницу в Сумах. В результате этого погибли 10 человек.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!