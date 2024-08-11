Россия атаковала Украину баллистикой и 'шахедами': в Киевской области из-под завалов достали тело мужчины и его 4-летнего сына

В ночь на 11 августа российские оккупанты атаковали территорию Украины ударными беспилотниками и ракетами. В Киеве раздались взрывы.

В частности, в Броварском районе погиб 35-летний мужчина и четырехлетний сын. Об этом сообщает ГСЧС.

Как отмечается, три человека тяжело травмированы, среди которых 13-летний ребенок. Еще двое: 35-летний мужчина и его 4-летний сын оказались под завалами здания. Во время поисково-спасательных работ их обнаружили погибшими.

В КМВА прокомментировали ночную атаку: "Второй раз, с начала августа, враг направил свои воздушные атаки на Киев. Эта ночь 11.08.2024 началась с запуска баллистических ракет в направлении Киева. Как и в предыдущий раз, 6 дней назад, воздушные цели (вроде Искандер -М или северокорейской KN-23) столицы не достигли, удар на себя принял пригород".

По их данным, на тот момент уже было известно по несколько десятков запущенных по Украине ударных БПЛА типа Shahed. Около десятка из них после сложных маневров пытались атаковать Киев. Но силами и средствами ПВО все ударные дроны неприятеля были сбиты в воздушном пространстве столицы Украины.

КМВА подчеркнуло, что в столице нет ни разрушений, а не пострадавших.

Позже Воздушные силы Украины сообщили, что ночью удалось сбить 53 из 57 "шахедов".

"В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, авиацией, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЭБ Воздушных Сил сбито 53 вражеских БпЛА в Николаевской, Одесской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Херсонской, Киевской, Запорожской, Сумской, Ровенской и Черкасской областях", – говорится в сообщении.

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