россия авиабомбами атаковала Харьковщину: в Волчанской общине трое погибших и 8 травмированных (фото)

российские оккупанты 11 июля около 17:00 нанесли массированных авиаударов по жилому сектору поселка Белый Колодец Волчанской общины Чугуевского района Харьковской области.

Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области сообщает, что в результате вражеского обстрела пострадали жилые дома, дворовые застройки, а также возникли пожары.

По разным адресам горели два одноэтажных многоквартирных дома барачного типа и хозяйственные постройки на общей площади около 1800 квадратных метров.

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"Спасатели ликвидировали пожары под угрозой повторных вражеских обстрелов", – говорится в сообщении ГСЧС.

Последствия российского авиаудара. Источник: facebook.com/DSNSKHARKIV

Последствия российского авиаудара. Источник: facebook.com/DSNSKHARKIV

Последствия российского авиаудара. Источник: facebook.com/DSNSKHARKIV

Последствия российского авиаудара. Источник: facebook.com/DSNSKHARKIV

Последствия российского авиаудара. Источник: facebook.com/DSNSKHARKIV

Последствия российского авиаудара. Источник: facebook.com/DSNSKHARKIV

Последствия российского авиаудара. Источник: facebook.com/DSNSKHARKIV

К сожалению, в результате авиаудара погибли 3 человека (двое мужчин и женщина), еще 8 человек получили ранения.

Между тем начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что полутонной авиабомбой россияне ударили по Глушковке в Купянском районе.

Враг сбросил ФАБ 500 на Боярский молочный комплекс в Купянском районе. Пострадали гражданские - в больнице сейчас трое мужчин", – добавил он.

Напомним, ночью 8 июля 2024 г. враг атаковал Украину ракетами воздушного и наземного базирования.

Утром в этот же день россияне выпустили по Украине 38 ракет разных типов. Однако из ракет попала в детскую больницу "Охматдет" в Киеве.

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