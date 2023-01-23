россия обеднела еще на 38 млн долларов: ВСУ за сутки приземлили два российских штурмовика и ударный вертолет

В понедельник, 23 января, украинские защитники на восточном участке фронта смогли ликвидировать сразу четыре единицы вражеской авиации. Также были обезврежены две авиационные ракеты.

Как сообщило командование Воздушных Сил ВСУ в Фейсбуке, украинские бойцы "приземлили" два Су-25 (стоимость каждого примерно 11 млн долларов), ударный вертолет Ка-52 (почти 17 млн долларов), две управляемые авиационные ракеты Х-59 и беспилотник "Орлан" -10".

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"23 января 2023 года на восточном направлении подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены два российских штурмовика Су-25, ударный вертолет Ка-52, две управляемые авиационные ракеты Х-59, БпЛА оперативно-тактического уровня Орлан-10", – говорится в сообщении.

Справка:

Су-25 – разработанный еще в СССР штурмовик, который россия активно использует при обстреле Украины.

У этого самолета есть бронированная кабина. Все его "жизненно важные" системы продублированы, а также размещены таким образом, чтобы усложнить их поражение противником. Двигатели размещены по обе стороны фюзеляжа для исключения их выведения из строя одной ракетой от ПЗРК.

Также самолет оснащен системой отстрелов тепловых ловушек для противодействия ракетам с тепловой головкой самонаведения.

Вооружение Су-25 состоит из неуправляемых реактивных снарядов и бомб, существует возможность использования управляемых ракет "воздух-земля" Х-25МЛ и Х-29Л с полуактивной лазерной наводкой.

Су-25 также может использовать ракеты "воздух-воздух" ближнего действия Р-60.

Ка-52 – называется "Аллигатор". Это русский разведывательно-ударный вертолет нового поколения. Его стоимость превышает 16 миллионов долларов.

Ранее украинские бойцы показали, как с ПЗРК подбили вражеский вертолет.

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