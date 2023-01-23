росія збідніла ще на 38 млн доларів: ЗСУ за добу приземлили два російських штурмовики та ударний вертоліт

У понеділок, 23 січня, українські захисники на східній ділянці фронту змогли ліквідувати одразу чотири одиниці ворожої авіації. Також було знешкоджено дві авіаційні ракети.

Як повідомило командування Повітряних Сил ЗСУ у Фейсбуці, українські бійці "приземлили" два Су-25 (вартість кожного приблизно 11 млн доларів), ударний вертоліт Ка-52 (майже 17 млн доларів), дві керовані авіаційні ракети Х-59 та безпілотник "Орлан-10".

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"23 січня 2023 року на східному напрямку підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України знищено два російські штурмовики Су-25, ударний вертоліт Ка-52, дві керовані авіаційні ракети Х-59, БпЛА оперативно-тактичного рівня Орлан-10", – йдеться у повідомленні.

Довідково:

Су-25 – розроблений ще у СРСР штурмовик, який росія активно використовує під час обстрілів України.

Цей літак має броньовану кабіну. Всі його "життєво важливі" системи продубльовані, а також розміщені таким чином, щоб ускладнити їх поразку противником. Двигуни розміщені з обох боків фюзеляжу для виключення їх виведення з ладу однією ракетою від ПЗРК.

Також літак оснащений системою відстрілів теплових пасток для протидії ракетам із тепловою головкою самонаведення.

Озброєння Су-25 складається з некерованих реактивних снарядів та бомб, існує можливість використання керованих ракет "повітря-земля" Х-25МЛ та Х-29Л з напівактивним лазерним наведенням.

Су-25 також може використовувати ракети "повітря-повітря" ближньої дії Р-60.

Ка-52 – має назву "Алігатор". Це російський розвідувально-ударний гелікоптер нового покоління. Його вартість перевищує 16 мільйонів доларів.

Раніше українські бійці показали, як з ПЗРК підбили ворожий гвинтокрил.

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