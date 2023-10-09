россия передала ХАМАС захваченное в Украине трофейное оружие, изготовленное в США и ЕС – ГУР

рф использует нападение террористической организации ХАМАС на Государство Израиль для укрепления своей дезинформационной кампании против Украины. В этом контексте российская сторона распространяет недостоверную информацию о том, что Украина продала террористам западное оружие.

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Об этом сообщает Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. По данным ГУР, российская сторона передала террористам ХАМАС трофейное оружие, которое они захватили во время боевых действий в Украине.

Это оружие было произведено в США и странах Европейского союза. По плану российской стороны следующим этапом должны стать фейковые обвинения в адрес украинских военных в регулярной продаже западного оружия террористам.

В сообщении отмечается, что эти фейки станут основой для ряда "раскрывающих материалов" и "расследований" в западных СМИ, являющихся частью дезинформационной кампании России.

В частности, российские спецслужбы намерены использовать соответствующие комментарии Руслана Сырова, недавно сбежавшего в россию старшего лейтенанта украинской пограничной службы для подтверждения этих фейковых информационных сообщений.

Эта провокация направлена на дискредитацию Вооруженных сил Украины и приводит к прекращению военной помощи со стороны западных партнеров, отмечается в сообщении ГУР Министерства обороны Украины.

Напомним, палестинские боевики из сектора Газа утром 7 октября выпустили по территории Израиля до 3 тысяч ракет. На улицах нескольких городов загорелись пожары, есть погибшие. Боевики ХАМАС ворвались в Израиль, убивали мирных жителей и пленили гражданских.

Власти Израиля объявили о проведении специальной контртеррористической операции вблизи Сектора Газы и пообещали атаковать объекты ХАМАС в ответ на обстрелы по территории Израиля.

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