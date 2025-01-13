Россия уменьшила количество атак дронов впервые с весны 2024 года – разведка Британии.

Британская разведка проанализировала российские атаки дронами в декабре 2024 года и зафиксировала определенные изменения в их интенсивности. По данным разведки, в декабре Россия совершила около 1700 запусков ударных дронов разных типов, что меньше по сравнению с ноябрем, когда таких запусков было 2300.

Это первое снижение активности дроновых атак с марта-апреля 2024 года. Об этом сообщает обзор Министерства обороны Великобритании от 13 января.

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Эксперты предполагают, что на уменьшение количества атак могли повлиять погодные условия, о чем свидетельствуют несколько ночей с массированными волнами запусков (свыше 100 дронов), которые чередовались с периодами практически полного отсутствия активности.

Украинские Воздушные силы сообщили, что 53% запущенных российских дронов были уничтожены, остальные – выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы или не достигли своих целей, не повлекши серьезной угрозы.

В британской разведке добавили, что, несмотря на колебания, Россия, вероятно, способна поддерживать среднее количество запусков на уровне не менее 1500 дронов в месяц.

Напомним, 300 военных армии КНДР погибли, тысячи раненых в Курщине.

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