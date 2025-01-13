Росія зменшила кількість атак дронів вперше з весни 2024 року – розвідка Британії

Британська розвідка проаналізувала російські атаки дронами на Україну в грудні 2024 року та зафіксувала певні зміни у їхній інтенсивності. За даними розвідки, у грудні Росія здійснила близько 1700 запусків ударних дронів різних типів, що менше порівняно з листопадом, коли таких запусків було 2300.

Це перше зниження активності дронових атак з березня-квітня 2024 року.Про це повідомляє огляд Міністерства оборони Великої Британії від 13 січня.

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Експерти припускають, що на зменшення кількості атак могли вплинути погодні умови, про що свідчать кілька ночей із масованими хвилями запусків (понад 100 дронів), що чергувалися з періодами практично повної відсутності активності.

Українські Повітряні сили повідомили, що 53% запущених російських дронів були знищені, решта – виведені з ладу засобами радіоелектронної боротьби або не досягли своїх цілей, не спричинивши серйозної загрози.

У британській розвідці додали, що попри коливання, Росія, ймовірно, здатна підтримувати середню кількість запусків на рівні щонайменше 1500 дронів на місяць.

Нагадаємо, 300 військових армії КНДР загинули, тисячі поранених на Курщині.

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