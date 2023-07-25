Россияне ночью атаковали Украину 'Шахедами': есть попадания на Черкасщине, вокруг Киева все цели сбили ПВО (фото)

В ночь на вторник 25 июля РФ в очередной раз атаковала "Шахедами" Украину. В Черкасской области есть попадание в поля и сельскохозяйственный ангар. Также, дроны были зафиксированы над Полтавщиной. Над Киевом все дроны были успешно сбиты ПВО.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец

"Этой ночью враг атаковал Киев ударными БПЛА. Тревога продолжалась 3 часа. Предварительно противник применил иранские боражирующие боеприпасы типа "Shahed". Это уже шестая атака дронов на столицу за этот месяц. Силами и средствами ПВО все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены на подлете в Киев", – написал Попко.

Видео дня

Читайте также: " Мы Одессу не сохраним. А еще уничтожим Киев и Львов": минобороны России и пропагандисты отметились циничными заявлениями после ракетного обстрела Украины (видео)

В Черкасской области зафиксировано три попадания. Два "Шахеда" попали в поля, еще один - в пустой с/х ангар. Потерпевших нет.

Кроме того, вражеские дроны были зафиксированы в небе над Полтавщиной.

В Житомирской области дрон-камикадзе ночью ударил по инфраструктурному объекту.

Об этом сообщил глава региона Виталий Бунечко.

"Все экстренные службы прибыли к месту происшествия и работают. Информация о наличии жертв и масштабах повреждений уточняется", - написал Бунечко.

Напомним, россияне совершили очередную атаку на Одещину: разрушен порт с зерном.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!