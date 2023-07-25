Росіяни вночі атакували Україну 'Шахедами': є влучання на Черкащині, навколо Києва всі цілі збили ППО (фото)

У ніч на вівторок 25 липня РФ вчергове атакувала "Шахедами" Україну. На Черкащині є влучання в поля та сільськогосподарський ангар. Також, дрони були зафіксовані над Полтавщиною. Над Києвом всі дрони були успішно збиті ППО.

Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець

"Цієї ночі ворог атакував Київ ударними БпЛА. Тривога тривала 3 години. Попередньо противник застосував іранські баражуючі боєприпаси типу "Shahed". Це вже шоста атака дронів на столицю за цей місяць. Силами і засобами ППО усі повітряні цілі були своєчасно виявлені та знищені на підльоті до Києва", – написав Попко.

Відео дня

Читайте також: "Ми Одесу не збережемо. А ще знищимо Київ та Львів": міноборони рф та пропагандисти відзначилися цинічними заявами після ракетного обстрілу України (відео)

На Черкащині зафіксовано три влучання. Два "Шахеди" поцілили в поля, ще один - у порожній с/г ангар. Потерпілих немає.

Крім того, ворожі дрони були зафіксовані у небі над Полтавщиною.

На Житомирщині дрон-камікадзе вночі вдарив по інфраструктурному об'єкту.

Про це повідомив голова регіону Віталій Бунечко.

"Всі екстрені служби прибули до місця події та працюють. Інформація про наявність жертв та масштаби пошкоджень уточнюється",- написав Бунечко.

Нагадаємо, росіяни здійснили чергову атаку на Одещину: зруйновано порт з зерном.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!