Рождество под снегом или без: синоптик поделилась прогнозом погоды

Погода на Рождество, 25 декабря, существенно не изменится – ожидается похожая на нынешнюю. Температура воздуха будет близка к нулю градусов с возможностью незначительного повышения.

Относительно погоды на Новый год синоптикиня Укргидрометцентра Наталья Птуха воздержалась от прогнозов, ведь до 31 декабря еще осталось много времени. Об этом она рассказала в комментарии для "24 канала".

"В общем, процесс будет очень похож на нынешний – сейчас у нас атмосферный фронт с разными типами осадков, а затем снова временное прекращение осадков и немного прохладнее ночи из-за прояснения," – пояснила она.

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"Если посмотреть на начало следующей недели, то мы можем наблюдать атмосферные процессы с северо-запада, которые будут держаться до конца месяца", – отметила Птуха.

Относительно снежного покрова на праздники все зависит от температуры. Если она опустится хотя бы на 2 градуса ниже нуля, снег выпадет и покроет землю. Если температура останется выше нуля, снег будет падать, но сразу таять, пояснила синоптикиня.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие подарки не стоит дарить в Рождество и Новый год, ведь они могут привести к проблемам.

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