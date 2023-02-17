Рыцари Зимнего Похода показали видео ликвидации места дислокации вражеских войск и БК оккупантов

На одном из горячих направлений фронта украинским защитникам удалось ликвидировать место скопления вражеских войск. Также был уничтожен состав россиян с боеприпасами.

По оккупантам отработали бойцы из 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода. Они показали видео своей работы, снятое с дрона.

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На кадрах можно увидеть "прилет" по месту расположения россиян, затем происходит взрыв.

Видео дня

"Рыцари "поджарили" оккупантов! Артиллеристы 28-й ОМБр мощно поразили место жительства российских войск и состав вражеского боекомплекта", – прокомментировали это видео наши воины.

Напомним, ранее украинские военные уничтожили российский ЗРК "Оса". На это понадобился один меткий выстрел артиллерии.

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