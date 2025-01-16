Почти весна: синоптик раскрыла, чего ждать от последнего месяца зимы

С 16 января в Украине ожидается отступление морозов. В ночные часы температура воздуха будет от +1° до -4°, а днем термометры будут от -3° до +3°.

В дальнейшем синоптики прогнозируют дальнейшее потепление, которое, вероятно, сохранится до конца зимы. Об этом в комментарии NV сообщила синоптика Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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"Неделя будет достаточно стабильной, без резких температурных колебаний. Однако наблюдается тенденция к постепенному потеплению: если в начале недели температура будет приближаться к -3°, то к ее концу все чаще будет достигать +3°", – отметила специалист по метеорологии.

По прогнозу Натальи Птухи, с 20 января на Украине начнется постепенное повышение температуры. В последние дни января и в феврале температура воздуха будет колебаться в пределах от -5 до +5 градусов.

Напомним, ранее мы рассказывали, что аномальных морозов в Украине не будет

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