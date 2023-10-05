Садоводы назвали лучшее время для высадки гортензии

В зависимости от температуры, сажать гортензии следует ранней весной или ранней осенью. Однако при теплой зиме, эти цветы можно сажать в течение осени.

Гортензии в горшках можно сажать круглый год, но с гортензиями в открытом грунте нужно быть более осмотрительным. Об этом сообщает Express.co.uk.

Лучшее время для их посадки – осенью или весной, поскольку это позволяет избежать вредных условий и гарантирует продолжительное и здоровое цветение. Растения из контейнеров можно высаживать, если почва не промерзла или слишком влажна.

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Куда сажать гортензии, так же важно, как и время. Гортензии предпочитают расти на влажных, глинистых почвах.

Некоторым гортензиям нужна более кислая или щелочная почва, чтобы получить наилучший цвет цветов, поэтому рекомендуется проверить рН почвы, прежде чем решить, где их посадить. Что касается освещения, лучшим будет сочетание утреннего солнца и полуденной тени.

Напомним, ранее мы назвали 10 самых распространенных ошибок, которых можно допустить, выращивая гортензии.

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