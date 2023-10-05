Садівники назвали найкращий час для висадки гортензії

Залежно від температури, садити гортензії слід ранньою весною або ранньою осінню. Однак за умов теплої зими, ці квіти можна садити упродовж осені.

Гортензії в горщиках можна садити цілий рік, але з гортензіями у відкритому ґрунті треба бути дещо обачнішим. Про це повідомляє Express.co.uk.

Найкращий час для їх посадки – восени або навесні, оскільки це дозволяє уникнути шкідливих умов і гарантує тривале та здорове гарне цвітіння. Рослини з контейнерів можна висаджувати, якщо ґрунт не промерзлий, або занадто вологий.

Читайте також: "Кухонне сміття" швидко забарвить гортензію у яскравий рожевий колір: поради садівників

Куди садити гортензії, так само важливо, як і час. Гортензії вважають за краще рости на вологих, глинистих ґрунтах.

Деяким гортензіям потрібен більш кислий або лужний ґрунт, щоб отримати найкращий колір квітів, тому рекомендується перевірити рН ґрунту, перш ніж вирішити, де їх посадити. Щодо освітлення, найкращим буде поєднання ранкового сонця та полуденної тіні.

Нагадаємо, раніше ми назвали 10 найпоширеніших помилок, яких можна припуститися, вирощуючи гортензії.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!