Садоводы назвали основные причины, почему осыпается смородина

В Украине среди дачников популярностью пользуется красная смородина. Культура дает обильный урожай полезных ягод.

Впрочем, часто у начинающих садоводов смородина осыпается. Опытные дачники назвали основные причины неурожайности смородины.

Прежде всего, важно сажать красную смородину на участках, защищенных от ветра. Желательно избегать холмов и впадин, чтобы не собиралось много воды.

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Красная смородина любит солнечный свет, а при наличии тени ягоды получаются мельче. Также следует избегать густой посадки кустов. Оптимальное расстояние составляет от 1,3 до 2 метров между кустами.

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Также смородины плохо переносят заморозки. Если цветение смородины приходится на понижение температуры, то урожая ждать не стоит. Поливать смородину нужно не слишком часто, но так, чтобы влага доходила до корней, на глубину до 60 см.

Спровоцировать опадание ягод может стакан – насекомое прогрызает ходы внутри побегов. Поврежденные побеги нужно срезать до здорового неповрежденного ствола, а срезы замазать садовым варом.

Вредит урожаю и галлова тля, с которой можно справиться инсектицидами. На поврежденных листьях появляются темно-красные, вишневые или желтые вздутия и бугорки.

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