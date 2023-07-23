Садівники назвали основні причини, чому обсипається смородина

В Україні серед дачників популярністю користується червона смородина. Культура дає багатий врожай корисних ягід.

Втім, часто у садівників-початківців смородина обсипається. Досвідчені дачники назвали основні причини неврожайності порічок.

Перш за все, важливо саджати червону смородину на ділянках, які захищені від вітру. Бажано уникати пагорбів та западин, щоб не збиралося багато води.

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Червона смородина любить сонячне світло, а за наявності тіні, ягоди виходять дрібнішими. Також варто уникати густої посадки кущів. Оптимальна відстань складає від 1,3 до 2 метрів між кущами.

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Також порічки погано переносять заморозки. Якщо цвітіння смородини припадає на зниження температури, то врожаю чекати не варто. Поливати смородину потрібно не надто часто, але так, щоб волога доходила до коріння, на глибину до 60 см.

Спровокувати опадання ягід може склянниця – комаха прогризає ходи всередині пагонів. Пошкоджені пагони потрібно зрізати до здорового непошкодженого ствола, а зрізи замазати садовим варом.

Шкодить урожаю і галлова попелиця, з якою можна впоратися інсектицидами. На пошкодженому листі з’являються темно-червоні, вишневі або жовті здуття і горбики.

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