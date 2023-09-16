Садоводы назвали пять растений, которые обязательно нужно обрезать в сентябре

Обрезка является важной работой в саду в течение года, чтобы сохранить растения здоровыми. Однако осенью пять растений, которые точно нужно обрезать.

Когда дни сокращаются, а температура начинает опускаться, многие растения готовятся к зимнему покою. Обрезка в сентябре может быть полезна, но, как и в августе, важно понимать потребности каждого растения, сообщает Express.co.uk.

Розы

Сентябрь – удобное время для обрезки кустовых роз, оказания помощи в формировании растения и удалении старой, больной, мертвой древесины. Однако для более нежных сортов или для цветущих поздней осенью следует подождать до весны.

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Летние цветущие кусты

Многим кустам, закончившим свой сезон цветения к сентябрю, полезно легко обрезать. Это может стимулировать свежий рост и способствовать более сильному цветению в следующем году.

Многолетние растения

Поскольку их цветы увядают, некоторые многолетники можно сократить. Это способствует опрятному виду сада и иногда может стимулировать второе, хоть и меньшее, цветение.

Лиственные деревья

Сентябрь может быть отличным временем для обрезки любых неплодоносящих лиственных деревьев, поскольку сок замедляется и дерево готовится к зиме. Это означает меньше стресса и меньшую вероятность передачи болезни.

Малиновые кусты и виноградные лозы

Кусты малины следует обрезать до уровня земли, когда они закончили плодоношение в осенние месяцы. Это помогает растению сосредоточить свою энергию на росте в следующем году.

Если вы выращиваете виноградную лозу, сентябрь – пора подумать об обрезке. Таким образом, вы направляете энергию растения на виноград, а не на ненужный рост листьев.

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