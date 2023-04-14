Самые верные друзья на всю жизнь: Названы самые преданные породы собак

Собаки известны своей безусловной любовью к своим хозяевам, и не удивительно, что они символы преданности во всем мире. Несколько пород собак обладают особенно сильным чувством верности и привязанности к своим владельцам.

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Например, немецкая овчарка – это порода, обладающая естественной уравновешенностью. Они активны, хорошо воспринимают дрессуру и всегда желают служить своему хозяину. Они спокойны, уверены и всегда верны, готовы пойти на все ради своих людей. Многие хозяева известны тем, что они называют своих овчарок "липучками", потому что они всегда ходят по пятам за своим человеком.

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Еще одна порода, которая может быть весьма верна своему хозяину, это чау-чау. Они могут казаться миленькими, но в то же время они могут носить упрямый характер. Они независимы и могут быть отданы только одному человеку. Хотя они и имеют внешний вид плюшевого мишки, они могут быть жестокими, если ощутят опасность, угрожающую им или их владельцу.

Хаски – это еще одна порода собак, которая может быть отдана своему хозяину, но может иметь сложные отношения с новым хозяином. В чужих руках хаски могут вести себя неадекватно, а также убежать и жить на улице, отказываясь от нового владельца.

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Хотя ротвейлеры входят в список самых опасных пород собак, они могут быть отличными спутниками для семьи, при условии надлежащего воспитания и социализации. Эта порода очень популярна в США, где ротвейлеры известны своей общительностью и преданностью. Ротвейлеры отличаются выносливостью и умом, а также очень чувствительны и не любят оставаться наедине. Однако следует отметить, что ротвейлер может проявлять непредсказуемую реакцию, если он решит, что его владельцу грозит опасность.

Наверное, каждый человек на свете слышал историю об преданном Хатико, который много лет на вокзале ждал своего умершего хозяина. Хатико – пес породы акита, он стал всемирным символом собачьей верности. Акита – одна из шести ценных национальных пород Японии. Если вы подойдете к аките, не зная ее, будьте готовы к сдержанной встрече. Эти собаки на 110% отданы своим владельцам, но они могут относиться безразлично к другим людям.

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