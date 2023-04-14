Найвірніші друзі на все життя: Названо найвідданіші породи собак

Собаки відомі своєю безумовною любов'ю до своїх господарів, і не дивно, що вони є символами відданості у всьому світі. Декілька порід собак володіють особливо сильним почуттям вірності та прихильності до своїх власників.

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Наприклад, німецька вівчарка – це порода, яка володіє природною врівноваженістю. Вони активні, добре сприймають дресуру і завжди бажають служити своєму господарю. Вони спокійні, впевнені та завжди вірні, готові піти на все заради своїх людей. Багато господарів відомі тим, що вони називають своїх вівчарок "липучками", тому що вони завжди ходять по п'ятах за своєю людиною.

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Ще одна порода, яка може бути вельми вірною до свого господаря, це чау-чау. Вони можуть здаватися миленькими, але водночас вони можуть мати впертий характер. Вони незалежні та можуть бути віддані лише одній людині. Хоч вони і мають зовнішній вигляд плюшевого ведмедика, вони можуть бути жорстокими, якщо відчують небезпеку, що загрожує їм або їхньому власнику.

Хаскі – це ще одна порода собак, яка може бути віддана своєму господарю, але може мати складні відносини з новим господарем. В чужих руках хаскі можуть почати поводитися неадекватно, і навіть втекти та жити на вулиці, відмовляючись від нового власника.

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Хоча ротвейлери входять до списку найнебезпечніших порід собак, вони можуть бути чудовими супутниками для сім'ї, при умові належного виховання та соціалізації. Ця порода є дуже популярною в США, де ротвейлери відомі своєю товариськістю та відданістю. Ротвейлери відрізняються витривалістю та розумом, а також є дуже чутливими і не люблять залишатися наодинці. Проте, варто зазначити, що ротвейлер може проявляти непередбачувану реакцію, якщо він вирішить, що його власнику загрожує небезпека.

Напевно, кожна людина на світі чула історію про відданого Хатіко, який багато років на вокзалі чекав свого померлого господаря. Хатіко – пес породи акіта, він став всесвітнім символом собачої вірності. Акіта – одна з шести цінних національних порід Японії. Якщо ви підійдете до акіти, не знаючи її, будьте готові до стриманої зустрічі. Ці собаки на 110% віддані своїм власникам, але вони можуть ставитися байдуже до інших людей.

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