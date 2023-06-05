Самый полезный завтрак летом: как приготовить салат с подорожником и одуванчиком

Если у вас на огороде растут подорожник и одуванчик, не спешите их искоренять. Эти растения можно употреблять и готовить из них множество блюд.

В частности, подорожник обладает свойствами, которые могут помочь снять раздражение и воспаление в организме. Он может быть полезен при лечении кашля, воспалении дыхательных путей, аллергических реакциях и других воспалительных процессах.

Путешественник содержит активные вещества, такие как флавоноиды и антиоксиданты. А определенные соединения, содержащиеся в подорожнике, могут оказывать противомикробное действие. Это растение содержит витамины (в частности, витамин С и бета-каротин), минералы (такие как калий, кальций, магний и железо) и другие питательные вещества, которые могут способствовать общему здоровью.

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Одуванчик тоже имеет много питательных веществ. Она является источником витаминов, таких как витамин A, C, K, E и B-комплекс, а также минералов, включая калий, кальций, железо и магний.

На завтрак можно приготовить полезный и вкусный салат из этих растений. Главное условие – собрать их в экологически чистом месте.

Как приготовить салат из подорожника и одуванчика:

Молодые листья подорожника и одуванчика – 400 граммов

Помидоры (нарезанные) – 100 граммов

Огурцы (нарезанные) – 100 граммов

Яйца вареные и измельченные – 2 шт.

Оливковое масло

Соль и перец по своему вкусу

Смешайте все ингредиенты в большой миске. Приправьте оливковым маслом, солью и перцем по вкусу.

А на обед попробуйте суп из подорожника:

Молодые листья подорожника (нарезанные) – 300 граммов

Бульон (овощной или мясной) – 2 литра

Лук (нарезанный) – 100 граммов

Морковь (нарезанная) – 200 граммов

Соль и перец по вкусу

В кастрюле с небольшим количеством растительного масла обжарьте лук и морковь несколько минут. Добавьте бульон и листья подорожника. Готовьте на среднем огне примерно 15-20 минут, пока листья не станут мягкими. Приправьте солью и перцем по вкусу.

Чай из подорожника:

Вам понадобятся сушеные листья подорожника и кипяток. Надо всего-навсего столовую ложку сушеных и измельченных листьев подорожника залить кипятком и настаивать в течение 10-15 минут. Чай из подорожника готов к употреблению. Только процедите его через ситечко и можете подсластить медом.

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