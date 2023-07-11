СБУ оставила оккупантов без 'глаз': киберспециалисты ликвидировали комплексы наблюдения россиян (видео)

Бойцы Службы безопасности Украины активно участвуют в защите страны от оккупантов. В частности, за прошедшую неделю киберспециалисты ликвидировали три российских пограничных комплекса видеонаблюдения.

Речь идет о комплексах модификаций "Муром" и "Кивер". Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Telegram.

Отмечается, что россияне использовали комплексы для круглосуточного наблюдения за территорией Украины и перемещением украинских военных. Также оккупанты могли с помощью комплексов корректировать артиллерию.

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"Также наши бойцы уничтожили два танка, а снайперы меткими выстрелами нейтрализовали несколько российских оккупантов", – указали в СБУ.

Видео дня

На видео видно, как дроны-камикадзе подлетают к цели и уничтожают ее. На следующих кадрах показано, как украинские бойцы уничтожили два танка, а снайперы ликвидировали несколько российских боевиков.

Точное время и место нанесения ударов не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, вблизи Бахмута аэроразведчики выследили российский танк Т-80. После метких выстрелов бойцов ВСУ он превратился в металлолом.

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