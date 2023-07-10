Сырский показал взрывную работу противотанковых расчетов под Бахмутом (видео)

Украинские военные продолжают вести бои на одном из самых горячих направлений фронта – Бахмутском. В частности, бойцы с помощью "Стугни" подвели вражеские МТЛБ и пикап с оккупантами.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Ликвидацией занимались бойцы 30-й ОМБр.

"Бахмутское направление. Удачная работа одного из "противотанковых" расчетов 30-й ОМБр. Сначала бойцы сожгли со "Стугни-П" вражеский пикап с личным составом россиян и боеприпасами", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что впоследствии украинские военные обнаружили вражеский МТБ. Точными ударами бойцы превратили его в металлолом.

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"Это был хороший подарок от армейцев для командира отделения, который накануне праздновал день рождения", – добавил Сырский.

Точное время и место уничтожения вражеской техники не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, вблизи Бахмута аэроразведчики выследили российский танк Т-80. После метких выстрелов бойцов ВСУ он превратился в металлолом.

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