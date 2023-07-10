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Война в Украине

Сырский показал взрывную работу противотанковых расчетов под Бахмутом (видео)

Максим Карпенко

Сырский показал взрывную работу противотанковых расчетов под Бахмутом (видео)

Украинские военные продолжают вести бои на одном из самых горячих направлений фронта – Бахмутском. В частности, бойцы с помощью "Стугни" подвели вражеские МТЛБ и пикап с оккупантами.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Ликвидацией занимались бойцы 30-й ОМБр.

"Бахмутское направление. Удачная работа одного из "противотанковых" расчетов 30-й ОМБр. Сначала бойцы сожгли со "Стугни-П" вражеский пикап с личным составом россиян и боеприпасами", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что впоследствии украинские военные обнаружили вражеский МТБ. Точными ударами бойцы превратили его в металлолом.

"Это был хороший подарок от армейцев для командира отделения, который накануне праздновал день рождения", – добавил Сырский.

Точное время и место уничтожения вражеской техники не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, вблизи Бахмута аэроразведчики выследили российский танк Т-80. После метких выстрелов бойцов ВСУ он превратился в металлолом.

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Война в Украине