Сирський показав вибухову роботу протитанкових розрахунків під Бахмутом (відео)

Українські військові продовжують вести бої на одному з найгарячіших напрямків фронту – Бахмутському. Зокрема, бійці за допомогою "Стугни" підбили ворожі МТЛБ та пікап з окупантами.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Ліквідацією займалися бійці 30-ї ОМБр.

"Бахмутський напрямок. Вдала робота одного з "протитанкових" розрахунків 30-ї ОМБр. Спочатку бійці спалили зі "Стугни-П" ворожий пікап з особовим складом росіян і боєприпасами", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Маляр: у Бахмуті ЗСУ взяли росіян в оточення. Карта фронту

Зазначається, що згодом українські військові виявили ворожий МТЛБ. Влучними ударами бійці перетворили його на брухт.

Відео дня

"Це був гарний подарунок від армійців для командира відділення, який напередодні святкував день народження", – додав Сирський.

Точний час та місце знищення ворожої техніки не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, поблизу Бахмуту аеророзвідники вистежили російський танк Т-80. Після влучних пострілів бійців ЗСУ він перетворився на брухт.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!