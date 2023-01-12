Щедрый вечер 2023: лучшие щедривки для детей и взрослых на украинском языке
В ночь с 13 на 14 января украинцы празднуют Старый новый год, или "Щедрый вечер", который также называется Маланка, которое, как утверждают этнологи, является нашим древнейшим праздником. По традиции в этот день молодежь наряжалась в Маланку и ходила по селу, а также распевала специальные песни-щедровки. Эти традиции через столетие дошли до наших дней. Щедровать могут как дети, так и взрослые. Сегодня мы подобрали для вас самые лучшие украиноязычные щедривки.
Щедровки для взрослых
***
Ой, господар, господарочку,
Пусти в хату Меланочку,
Меланочка чисто ходить,
Нічого в хаті не пошкодить.
Як пошкодить, то помиє,
Їсти зварить та й накриє.
Дай Меланочці ковбаски,
Огірочка і намазки,
Бо припасів в вас нівроку!
Добрий вечір! З Новим роком!
***
Щедра, щедра, щедрівочка,
Бігла в вечір до місточка.
А з місточка та й до хати,
В щедрий вечір щедрувати!
Щедро, щедро щедрували,
Щедру радість дарувала!
Щедро щедрого врожаю!
Запашного короваю!
Добра в скрині повні клунки,
Купу грошей на рахунки!
Щоб в чарі у вас шкварчать,
Срібло-злото дзеленчало!
Щедро щастя повні вінця!
Щедрувальникам гостинці!
***
Коза, Меланка і Циганка
Йдуть на подвір'я наше зранку,
На всі щедрують голоси:
"Давайте за ті нам ковбаси!"
Ватаги весело крокують,
Добро і радість всім щедрують.
Де ходять ряджені - там сміх
А з неба сипле-сипле сніг.
***
Послала нас мати в село щедрувати.
А батько сварився, щоб не барився.
А мати казала, щоб ви дали сала.
Виносьте книш, бо впущу в хату миш!
Виносьте ковбасу, бо хату рознесу!
Дайте ще й кишку-з'їм у затишку!
Дайте, дядьку, п'ятака,
А ви, тітко, гроші,
Будьте хороші! Добрий вечір!
***
Щедрий вечір всім нам, щаслива година,
Породила Діва предвічного Сина.
(Приспів): Ладо, Ладо, Ладо!
Всім на світі радо!
Щедрий вечір на землі!
Не в пишних палатах Бога породила,
А в біднім вертепі Господа повила.
Не білі перини Богові стелила,
На в’язочці сіна Вічного зложила.
Не поміж царями Господь нам явився,
А між вівчарями в яслах положився.
А небесні духи в синяві співають,*
Пастерів убогих до стайні скликають.
Пастирі убогі до стайні приходять,
На в'язочці сіна Господа знаходять.
А на світлім сході зоря засвітила,
Трьох царів премудрих дуже звеселила.
Золото і ладан, миро вони взяли,
І в Єрусалимі за Христом питали.
Найшли Христа Бога не в Єрусалимі,
А в убогій стайні в місті Вифлеємі.
Убогим вертепом царі не гордили,
Христови всі дари і поклін зложили.
І ми Христа Бога всі радо вітаймо,
Разом з пастирями весело співаймо.
*Приспів повторюється після кожного куплету
Щедровки для детей
***
Щедрик добрий.
Я не згірший,
Дайте млинця,
Котрий більший!
Що щедрушка —
То пампушка,
Що й щедреник –
То й вареник.
***
Морозець за щічки нас ой щипає.
Та дзвінка щедрівочка зігріває.
Ми вам щиро нащебечемо любо-щиро
І дощів, і радощів, щастя й миру!
***
В нашій Україні
Свято гарне є!
Це Щедрівка з сином
Щедриком іде!
Віхола танцює
З Щедриком вгорі,
І Щедрівку чути
В кожному дворі!
Весь народ радіє,
Пісеньки співа.
В тих піснях лунають
Чарівні слова.
На добро, достаток,
Щастя та любов
Шле благословіння
Чудо-дзвін церков!
Панував завжди щоб
В Україні мир,
Землю нашу рідну
Бог благословив!
***
Щедрий вечір, добрий вечір –
Щире, добре свято!
Щоб було у вас в родині
Діточок багато!
Щоб були усі здорові,
Сповнені рум’янку!
Щоб стелилась ваша доля,
Наче вишиванка!
Щоб в родині дружній вашій
Сміх котився щиро!
Щедрий вечір, добрий вечір,
Всім добра і миру!
***
Як по селах ми ходили,
То щедрівочку зустріли.
З нею ось прийшли до хати,
Тож дозвольте щедрувати!
Щастя, радості, достатку,
В охорону — янголятко!
Хай приходять до оселі
Друзі вірні і веселі,
Хай погибнуть до ноги
Наші кляті вороги.
Миру всім, добра, любові.
Щоб усі були здорові!
***
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на весь вечір!
А я знаю що пан дома,
Сидить собі кінець стола.
Сидить собі кінець стола,
А на ньому шуба люба,
А на ньому шуба люба,
А в тій шубі калиточка.
А в тій шубі калиточка,
В тій калитці сім червинців,
Усім дітям по червінцю.
***
У нашій криниці
Плавають синиці.
А ви, молодиці,
Печіть паляниці,
З печі виймайте,
Нам по пиріжку дайте.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
А за сим словом будь же нам здоров,
Можний паноньку, господареньку,
Не сам з собою, з господинею,
З господинею та й з діточками.
Вінчуємо ж вас щастям, здоров'ям,
Щастям, здоров’ям та й новим роком,
А й новим роком та й довгим віком!
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