Сделайте френч более оригинальным: 10 лучших идей для французского маникюра (фото)

Уже несколько лет французский маникюр пользуется большой популярностью. Но не стоит зацикливаться только на некрасивом и белом цветах.

Почему бы не придать френчу больше цвета, оригинальности и радости? Предлагаем вместе с Sante Plus 10 интересных идей для французского маникюра.

Добавьте яркости и свежести: Топ-10 идеи для летнего маникюра

1. Пастельные красочные кончики

Если у вас длинные и тонкие ногти типа "шпилька", французский маникюр пастельных тонов идеально подойдет ко всем вашим летним нарядам. Это оживит ваш образ этим летом.

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2. Обратный французский маникюр

Техника так называемого "обратного френча" заключается в изменении режима нанесения классического французского маникюра. Здесь обратный френч наносится на несколько ногтей, окрашивая округлую область вокруг кутикул, и нанося прозрачный лак сверху. С цветовыми вариациями допустимы любые фантазии.

3. Двухцветный красно-оранжевый французский маникюр

Ногти полуфренч красно-оранжевого цвета придадут элегантности вашим ногтям. Но вы можете применить эту технику, выбрав свои цвета.

4. Французский маникюр снова стал многоцветным

Никогда французский маникюр не выглядел так привлекательно, как с этой красочной версией. Цвет лака можно выбрать по своему усмотрению.

5. Французский маникюр с сердечками

Если вы хотите придать своим ногтям радость и романтику, добавьте к своему французскому маникюру несколько красивых розовых сердечек.

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6. Французский маникюр с неоновым эффектом

Ваши ногти станут яркими и интересными, если выбрать неоново-зеленый цвет для кончиков.

7. Французский маникюр с металлическим оттенком

Считается, что блестящие, голографические, радужные и металлические лаки обычно относятся к праздничному сезону. На самом деле френч, усиленный серебристым цветом, актуален весь год.

8. Мраморный французский маникюр

Идеальный французский маникюр с мраморными или даже психоделическими узорами в цветах радуги, несомненно, напоминает эпоху хиппи 70-х.

9. Очень тонкий обратный французский маникюр

Эта техника состоит в том, чтобы наложить тонкую цветную линию как можно ближе к основанию ногтя.

10. Золотистый французский маникюр

Вот еще один идеальный французский маникюр! Блестящие золотистые кончики сделают ногти сияющими.

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Предлагаем узнать, о каком маникюре стоит забыть в этом году.

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