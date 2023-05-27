Зробіть френч оригінальнішим: 10 найкращих ідей для французького манікюру (фото)

Вже декілька років поспіль французький манікюр користується великою популярності. Але не варто зациклюватися тільки на нюдовому та білому кольорах.

Чому б не додати френчу більше кольору, оригінальності та радості? Пропонуємо разом з Sante Plus 10 цікавих ідей для французького манікюру.

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1. Пастельні барвисті кінчики

Якщо у вас довгі і тонкі нігті типу "шпилька", французький манікюр пастельних тонів ідеально підійде до всіх ваших літніх нарядів. Це оживить ваш образ цього літа.

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2. Зворотний французький манікюр

Техніка так званого "зворотного френчу" полягає в зміні режиму нанесення класичного французького манікюру Тут зворотний френч наноситься на кілька нігтів, забарвлюючи округлу область навколо кутикул, і наносячи прозорий лак зверху. З кольоровими варіаціями допустимі будь-які фантазії.

3. Двоколірний червоно-помаранчевий французький манікюр

Нігті напів-френч червоно-помаранчевого кольору додадуть елегантності вашим нігтям. Але ви можете застосувати цю техніку, обравши власні кольори.

4. Французький манікюр знову став багатобарвним

Ніколи французький манікюр не мав такого привабливого вигляду, як з цією барвистою версією. Колір лаку можна обрати на свій розсуд.

5. Французький манікюр з сердечками

Якщо ви хочете надати своїм нігтям радості і романтики, додайте до свого французького манікюру кілька красивих рожевих сердечок.

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6. Французький манікюр з неоновим ефектом

Ваші нігті точно стануть яскравими та цікавими, якщо обрати неоново-зелений колір для кінчиків.

7. Французький манікюр з металевим відтінком

Вважається, що блискучі, голографічні, райдужні та металеві лаки зазвичай належать до святкового сезону. Насправді френч, підсилений сріблястим кольором, актуальний весь рік.

8. Мармуровий французький манікюр

Ідеальний французький манікюр з мармуровими або навіть психоделічними візерунками в кольорах веселки, безсумнівно, нагадує епоху хіпі 70-х.

9. Дуже тонкий зворотний французький манікюр

Ця техніка полягає в тому, аби накласти тонку кольорову лінію якомога ближче до основи нігтя.

10. Золотистий французький манікюр

Ось ще один ідеальний французький манікюр! Блискучі золотисті кінчики зроблять нігті сяючими.

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Пропонуємо дізнатися, про який манікюр варто забути цього року.

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