Сегодня ожидается семибалльная магнитная буря: как уберечься

В пятницу, 15 сентября, Землю накроет одна из самых сильных за месяц магнитных бурь. Ее мощность будет составлять 7 баллов из 10.

По данным Meteoagent, опасный период продлится и в течение нескольких последующих дней. Так, 16-18 сентября мощность магнитных бурь составит 6 баллов из 10.

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Следует помнить, что прогнозы ученых могут изменяться в зависимости от ситуации на Солнце и влияния солнечных вспышек на атмосферу Земли.

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Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

Для лучшего самочувствия в такие опасные дни нужно соблюдать простые правила:

1. Пейте больше чистой воды и травяного/зеленого чая. Постарайтесь отказаться от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна.

2. Предпочитайте сезонные овощи, фрукты и зелень, меньше – жареную, острую и жирную пищу.

3. Выбирайте прогулки на свежем воздухе, ходите пешком и занимайтесь спортом.

4. Регулярно проветривайте комнату, а перед сном принимайте контрастный душ.

5. Избегайте стрессов и конфликтов, меньше нервничайте.

Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

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