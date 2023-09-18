Семь бытовых приборов, которые наиболее "качают" киловатты в вашем доме

В каждом доме у людей немало различных бытовых приборов, которые не всегда используются. В режиме ожидания они продолжают увеличивать счета за электроэнергию.

Однако есть семь устройств, которые при использовании "тянут" больше всего киловатт. Об этом пишет Sante Plus.

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1. Радиаторы и система отопления потребляют более 30% электроэнергии.

2. Водонагреватель – от 10 до 15% потребления электроэнергии.

3. Холодильник и морозильник – от 4 до 5%.

4. Стиральная и сушильная машина – до 5% потребления электроэнергии.

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5. Осветительные приборы – от 2 до 3%.

6. Кухонная техника – от 1 до 2%.

7. Компьютеры и оборудование – 1%.

Советы по снижению энергопотребления

Если вы хотите сократить потребление электроэнергии на дому, вот несколько советов, которых нужно придерживаться:

Замените старые лампы на эффективные и экономичные светодиодные лампы.

Выключайте свет при выходе из комнаты.

Отключите неиспользуемые зарядные устройства от розетки или удлинителя.

Приобретая будущие электроприборы, обратите внимание на их энергоэффективность.

Раньше мы писали, как сократить затраты на электроэнергию и при этом не пожертвовать комфортом.

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