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Семь бытовых приборов, которые наиболее "качают" киловатты в вашем доме

Дутик Катерина

Какие бытовые приборы больше всего потребляют электроэнергии - советы, как сэкономить на коммуналке

В каждом доме у людей немало различных бытовых приборов, которые не всегда используются. В режиме ожидания они продолжают увеличивать счета за электроэнергию.

Однако есть семь устройств, которые при использовании "тянут" больше всего киловатт. Об этом пишет Sante Plus.

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1. Радиаторы и система отопления потребляют более 30% электроэнергии.

2. Водонагреватель – от 10 до 15% потребления электроэнергии.

3. Холодильник и морозильник – от 4 до 5%.

4. Стиральная и сушильная машина – до 5% потребления электроэнергии.

5. Осветительные приборы – от 2 до 3%.

6. Кухонная техника – от 1 до 2%.

7. Компьютеры и оборудование – 1%.

Советы по снижению энергопотребления

Если вы хотите сократить потребление электроэнергии на дому, вот несколько советов, которых нужно придерживаться:

  • Замените старые лампы на эффективные и экономичные светодиодные лампы.
  • Выключайте свет при выходе из комнаты.
  • Отключите неиспользуемые зарядные устройства от розетки или удлинителя.
  • Приобретая будущие электроприборы, обратите внимание на их энергоэффективность.

Раньше мы писали, как сократить затраты на электроэнергию и при этом не пожертвовать комфортом.

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