Семь бытовых приборов, которые наиболее "качают" киловатты в вашем доме
В каждом доме у людей немало различных бытовых приборов, которые не всегда используются. В режиме ожидания они продолжают увеличивать счета за электроэнергию.
Однако есть семь устройств, которые при использовании "тянут" больше всего киловатт. Об этом пишет Sante Plus.
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1. Радиаторы и система отопления потребляют более 30% электроэнергии.
2. Водонагреватель – от 10 до 15% потребления электроэнергии.
3. Холодильник и морозильник – от 4 до 5%.
4. Стиральная и сушильная машина – до 5% потребления электроэнергии.
5. Осветительные приборы – от 2 до 3%.
6. Кухонная техника – от 1 до 2%.
7. Компьютеры и оборудование – 1%.
Советы по снижению энергопотребления
Если вы хотите сократить потребление электроэнергии на дому, вот несколько советов, которых нужно придерживаться:
- Замените старые лампы на эффективные и экономичные светодиодные лампы.
- Выключайте свет при выходе из комнаты.
- Отключите неиспользуемые зарядные устройства от розетки или удлинителя.
- Приобретая будущие электроприборы, обратите внимание на их энергоэффективность.
Раньше мы писали, как сократить затраты на электроэнергию и при этом не пожертвовать комфортом.
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