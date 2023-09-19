Семь устройств, которые нужно отключать на ночь, чтобы снизить затраты на электроэнергию

В холодное время счета за электроэнергию начинают расти. Поэтому важно отказаться от "фантомного потребления", чтобы сэкономить.

Если вы хотите сократить свои расходы, вам обязательно нужно выработать привычку отключать некоторые приборы от сети каждый вечер перед сном. Издание Sante Plus поделилось списком всех устройств, увеличивающих ваш годовой счет за коммуналку.

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Уменьшить затраты на электроэнергию можно при отключении электрических и электронных устройств перед сном.

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Некоторые приборы, такие как телевизор, компьютер, аудиосистема или даже игровая консоль, продолжают потреблять электроэнергию, даже если они отключены. Фантомные нагрузки могут превышать 50 Вт на домохозяйство. Постоянно оставляя свои устройства в режиме ожидания, вы напрасно тратите энергию. Не говоря уже об экологическом влиянии на окружающую среду.

Вот устройства, которые следует отключать каждый день, чтобы сэкономить на счетах за электроэнергию:

1. Микроволновая печь. Эту вещь вы не используете постоянно, поэтому было бы гораздо разумнее отключить ее от сети после использования или хотя бы на ночь, поскольку устройство продолжает потреблять электроэнергию, даже если вы не пользуетесь им.

2. Зарядные устройства. Дома в большинстве своем много разных зарядных устройств и они постоянно подключены к розеткам. Речь идет о всех зарядных устройствах для телефонов, компьютеров, зубных щеток или электробритв... Конечно, они потребляют меньше крупной бытовой техники, но оставлять их включенными в розетки на несколько часов – это бесполезный расход энергии. Так что возьмите за привычку отключать их как можно чаще!

3. Компьютеры. Если компьютер или ноутбук находится в режиме гибернации, он продолжает потреблять энергию. Потому было бы безопаснее отключать его на ночь. А если, напротив, вы пользуетесь компьютером только периодически, не стоит оставлять его постоянно включенным: если вы не используете его в течение длительного времени, периодическое отключение его от сети позволит избежать сбоев в работе устройства.

4. Телевизор. Это устройство остается на связи 24 часа в сутки и все равно потребляет энергию, пока вы не выключите его из розетки.

5. Принтер. Всегда удобно иметь под рукой принтер. Благодаря этому вы можете распечатать документы в последнюю минуту. Проблема в том, что он постоянно находится в спящем режиме. Помните, что он также несет свою долю ответственности с точки зрения потребления. Не забудьте выключить его, если вы не пользуетесь им.

6. Кондиционер. В самые жаркие летние месяцы кондиционер становится очень ценным ежедневным союзником, даже если он потребляет также много электроэнергии. Но когда наступает зима, пора отключить его.

7. Мелкая бытовая техника. Отключив находящиеся в режиме ожидания свои устройства, вы сможете экономить не менее 10% в год. А еще фантомные нагрузки относятся ко всей мелкой бытовой технике, такой как кофеварки, блендеры, тостеры и другие подобные устройства. Конечно, если рассматривать каждого в отдельности, реального влияния на потребление нет. Но если вы объедините их вместе, это ляжет на чашу весов: все эти устройства в режиме ожидания рискуют увеличить ваш годовой счет.

Раньше мы писали, как сократить затраты на электроэнергию и при этом не пожертвовать комфортом.

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