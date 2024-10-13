Сериал Уэнздей 2 сезон: дата выхода, что известно о сюжете (первые кадры)

Один из самых популярных сериалов 2022 года, "Уэнздей", получил продолжение. Фанаты с нетерпением ждут новых приключений дочери Мортисии и Гомеса Аддамсов. Хотя точная дата выхода второго сезона еще не установлена, ожидается, что он появится на Netflix в августе-сентябре 2025 года.

По словам исполнительницы главной роли, Дженны Ортеги, в новом сезоне будет меньше романтики и больше ужасов. Уэнздей вернется в Академию Невермор, где ее ждут новые тайны и приключения.

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Авторы обещают больше сосредоточиться на сверхъестественных способностях главной героини и ее отношениях с семьей Аддамсов.

Новые персонажи и развитие сюжета

В другом сезоне появятся новые персонажи, которые внесут свежие нотки в историю. Среди них – трое подростков: спортивный Карлофф, уверенный в себе Вольфганг и сообразительная Энни. Они обещают добавить еще больше загадочности и интриги в жизнь Уэнздей.

Дженна Ортега. Источник: instagram.com/jennaortega

Есть также предположение, что в новом сезоне может появиться новый член семьи Аддамсов – двоюродный брат Уэнздей, Вольфганг. Эта интрига добавляет еще большее ожидание к премьере.

Что известно о съемках

Съемки второго сезона уже начались. К основному актерскому составу присоединились новые лица, играющие новых персонажей. Дженна Ортега регулярно делится кадрами со съемочной площадки, подогревая интерес фанатов.

Напомним, мы уже предлагали 3 детективных сериала на реальных событиях.

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