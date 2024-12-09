Сезон альткоинов может столкнуться с резким падением, предупреждает венчурный капиталист

Рынок альткоинов показывает значительные прибыли после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, но всё больше появляются опасения о возможных резких коррекциях. Феликс Хартманн, управляющий партнер Hartmann Capital, предупреждает, что текущий импульс может ослабнуть, что приведет к существенной волатильности.

Предупреждение о фиксации прибыли

Хартманн считает, что ралли альткоинов приближается к своему пику, так как институциональные инвесторы и венчурные капиталисты (VCs) начинают активно фиксировать прибыль. В своём посте на X (ранее Twitter) от 7 декабря он отметил:

"Трейдеры могут оставаться иррациональными, но мы достигли той точки, где команды и венчурные инвесторы начинают активно продавать."

https://twitter.com/FelixOHartmann/status/1865460903686164916

Хартманн также подчеркнул высокие ставки на рынке фьючерсов альткоинов, которые сейчас превышают 100% годовых. Он пояснил, что недавние движения цен в основном обусловлены торговлей с плечом, а не спотовой активностью, добавив:

"Когда импульс ослабнет, нас ждут резкие падения. Следующая фаза будет жёсткой."

Прибыли альткоинов и исторические прецеденты

Согласно данным CoinMarketCap, среди наиболее успешных альткоинов с 1 ноября — Hedera (HBAR) с приростом 99,31%, Iota (IOTA), которая выросла на 79,61%, и JasmyCoin (JASMY) с ростом 72,47%. Однако исторические данные призывают к осторожности.

Например, в 2021 году рынок альткоинов понёс значительные потери после резкого роста. Solana (SOL) достигла $248,36 в ноябре 2021 года, но упала на 64% до $89 в январе 2022 года. XRP также снизился на 51% за тот же период.

Противоположные мнения среди трейдеров

Хотя Хартманн предсказывает падение, другие трейдеры остаются оптимистичными относительно продолжительности сезона альткоинов. Анонимный трейдер Mikybull Crypto предположил, что сезон альткоинов может продолжаться до марта 2024 года, называя текущий период "только началом".

Другой трейдер, Sensei, подчеркнул, что доминирование биткоина — ключевой показатель для эффективности альткоинов — снизилось на 7,88% за последние 30 дней до 55,11%, согласно данным TradingView.

Растущие ставки: палка о двух концах

Данные CoinGlass показывают, что ставки на фьючерсах значительно выросли, и трейдеры платят от 4% до 6% в месяц, чтобы удерживать позиции с плечом. Хотя эти расходы приемлемы в периоды роста, они могут быстро уничтожить маржу в случае застоя или падения рынка.

Пока продолжается сезон альткоинов, рынок сталкивается с разными взглядами. Одни ожидают дальнейшего роста, другие предупреждают о рисках фиксации прибыли и чрезмерной зависимости от плеча. Трейдерам следует быть внимательными в условиях возможной волатильности.

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