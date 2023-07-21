Шеф-повар проверил популярный бессмысленный лайфхак и показал, как действительно нужно чистить авокадо

Интернет беспощадно учит нас множеству лайфхаков, обещающих упростить нашу жизнь. Авокадо – не исключение. Недавно один из профессиональных кулинаров решил проверить популярный лайфхак, обещающий быстро очистить авокадо с помощью венчика.

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Шеф-повар Анатолий Добровольский опубликовал видео, где демонстрирует попытку использовать венчик для очищения авокадо. Согласно лайфхаку, авокадо нужно поместить в венчик, сделать резкое движение и таким образом вынуть мякоть, оставив косточку внутри венчика.

Однако когда шеф-повар попробовал этот метод, оказалось, что лайфхак не сработал. Интригующий эксперимент был сделан на видео.

Видео дня

После неуспешной попытки с венчиком, Анатолий Добровольский продемонстрировал классический метод очищения авокадо, чрезвычайно простой и эффективный.

Сначала необходимо разрезать авокадо вокруг всего периметра. Затем достаете две половины и прокручиваете их между собой. Благодаря этому действию вы сможете разделить авокадо на две части, а косточку можно легко вытащить с помощью ножа или чайной ложки.

Таким образом, шеф-повар подтвердил, что классический метод очистки авокадо остается самым простым и эффективным. Итак, если вы хотите насладиться вкусным авокадо, просто откройте его правильным образом и наслаждайтесь этим полезным фруктом.

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