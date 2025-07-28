Сильный ветер и похолодание в ряде областей: прогноз погоды на 29 июля

Во вторник, 29 июля, в западной Украине, где-то на севере, а также в Черкасской, Кировоградской, Винницкой и Одесской областях ожидается дождливая и нестабильная погода. Причина – циклон, который влияет на погодные условия.

Об этом предупредила синоптика Наталья Диденко. В то же время будет сухо оставаться в восточных регионах, на юге, в Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях — там осадки не прогнозируются.

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Самая высокая температура будет традиционно держаться на юге — воздух прогреется до +32…+36°C. В восточных регионах ожидается +30…+34°C, на севере – от +28 до +32°C. В центре страны также будет жарко — +32…+36°C, только в Винницкой области несколько прохладнее: +25…+28°C. В западных областях станет значительно холоднее – температура будет колебаться в пределах +18…+23°C, а в местах с дождями столбики термометров могут опуститься до +16…+18°C.

Ранее мы рассказывали, стоит ли готовиться к аномальным температурам и частым дождям в июле.

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