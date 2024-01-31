Силы обороны эффектно сбили пять российских дронов на Авдеевском направлении (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов и их технику на разных участках фронта. В частности, бои продолжаются на Авдеевском направлении.

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Там бойцы 47-й отдельной механизированной бригады обнаружили и уничтожили пять вражеских дронов. Об этом сообщили на странице ОМБр в Facebook.

"Минус три российских дрона-камикадзе "Ланцет" и два разведывательных беспилотника "ZALA" на Авдеевском направлении. На видео – боевая работа зенитчиков 47 отдельной механизированной бригады", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как зенитчики обнаруживают вражеские дроны и ликвидируют их. На следующих кадрах виден результат успешной работы.

Точное время и место уничтожения дронов не сообщается из соображений безопасности.

Напомним, бойцы Сил Специальных Операций на Донетчине совершили "дерзкий налет" на опорный пункт оккупантов и взяли пленных.

А вблизи Иловайска в результате атаки военного полигона пало более 20 оккупантов. Они были участниками проекта "Судный день", предусматривающего обучение пилотов БПЛА.

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