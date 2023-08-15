Симптомы солнечного удара: в Минздраве рассказали о первой помощи

Слишком длительное пребывание под прямыми солнечными лучами может привести к серьезным последствиям, в частности, к солнечному удару. Такое состояние возникает, когда организм теряет способность регулировать свою температуру, и она стремительно повышается, механизм потоотделения выходит из строя, не позволяя организму охладиться.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава в Facebook. Важно, чтобы пострадавший вовремя получил медицинскую помощь, поскольку солнечный удар может закончиться смертью.

Среди основных признаков и симптомов солнечного удара следует отметить:

Значительное повышение температуры тела (39 С и больше).

Горячая, красная, сухая или влажная кожа.

Тошнота и рвота.

Судороги.

Дезориентация, нарушение сознания, затрудненная речь.

Утрата сознания.

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В Минздраве отметили, что в первую очередь важно немедленно переместить пострадавшего в тень или в прохладное помещение и вызвать скорую помощь.

Первая помощь включает следующие шаги:

Снять чрезмерную одежду для улучшения теплообмена.

В случае рвоты положить пострадавшего на бок для предотвращения удушья.

Охладить организм холодной ванной или компрессами с увлажненной водой.

Приложить лед под мышки и в паховые складки.

Если возможно, давайте пострадавшему пить холодную воду небольшими глотками.

"Чтобы уберечься от перегрева, пейте много воды и закрывайте тело и голову одеждой из натуральных тканей. Избегайте солнца с 11:00 до 16:00 и пользуйтесь солнцезащитными средствами", – добавили в Минздраве.

Напомним, ранее мы рассказывали, как распознать аллергию на солнце и облегчить свое состояние.

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