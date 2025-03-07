Скандал в Конгрессе: демократу Элу Грину, сорвавшему выступление Трампа, готовят наказание

Депутаты Палаты представителей вынесли осуждение представителю Демократической партии от Техаса Эл Грин за нарушение порядка во время речи президента Трампа. Его неоднократные перебивания и крики "У вас нет мандата!" спровоцировали меру осуждения, поддержанную республиканцами и 10 демократами. Лидеры зала, включая главу Майка Джонсона и лидера большинства Тома Эммера, резко осудили Грина, отметив, что его поведение демонстрирует хаос внутри партии. Протестные действия демократов, выраженные в публичном выступлении на пленарном заседании, лишь усилили напряженность вокруг его поступка, пишет Fox News.

Отмечается, что сам Грин во время голосования "воздержался", как и новичок-представитель Шомари Фигурс, демократ от Алабамы.

"Детский всплеск Эл Грина обнаружил хаос и дисфункцию внутри Демократической партии с момента сокрушительной победы Трампа в ноябре и его дальнейших успехов в должности", - заявил республиканец, лидер большинства в Палате представителей Том Эммер из Миннесоты, в интервью Fox News Digital.

Во время чтения официального текста осуждения поведения Эла Грина председатель Палаты представителей был вынужден сделать перерыв из-за господствовавшего хаоса. Сообщается, что горячие высказывания звучали из уст спорящего с республиканцами представителя "Squad" Аянну Пресли из Массачусетса, среди которых был также новичок-представитель Райан МакКензи из Пенсильвании.

За осуждение Элла Грина проголосовали десять демократов, а именно: Ам Бера (Калифорния), Эд Кейс (Гавайи), Джим Косту (Калифорния), Лаура Гиллен (Нью-Йорк), Джим Хаймс (Коннектикут), Крис Хоулан (Пенсильвания), Марси ).

Как стало известно, решение о подготовке резолюции осуждения было принято сразу после окончания речи Трампа во вторник. Представитель республиканцев из Вашингтона Дан Ньюхаус являлся автором одной из трех резолюций, предложенных на рассмотрение. Ньюхаус выступил в зале в среду и признал свою резолюцию "приоритетной". Таким образом, руководство Палаты рассмотреть законопроект в течение двух законодательных дней.

По его мнению, во время обращения Трампа к Конгрессу Эл Грин нарушил правила поведения в зале и "должен понести ответственность".

В то же время, демократы попытались заблокировать вынесение резолюции на рассмотрение в среду, но их попытка провалилась.

Напомним, что во время выступления Трампа Эл Грин неоднократно прерывал выступление президента США, восклицая "У вас нет мандата!" в момент, когда Трамп хвалил победы республиканцев в Палате представителей, Сенате и Белом доме. Впоследствии Эл Грин был удален с трибуны по приказу охраны.

Позже глава Палаты публично призвал демократов проголосовать вместе с республиканцами за осуждение Грина в четверг, написав об этом в соцсетях.

"Любой демократ, желающий вернуть доверие и уважение американского народа, должен поддержать это решение вместе с республиканцами", - говорится в сообщении.

В свою очередь Эл Грин добавил, что готов испытать последствия и сказал, что намеренно продолжал протестовать.

Напомним, что речь президента США Дональда Трампа конгрессмены-демократы назвали "странной".