Скандал у Конгресі: демократу Елу Грін, який зірвав виступ Трампа, готують покарання

Депутати Палати представників винесли засудження представнику Демократичної партії від Техасу Ел Грін за порушення порядку під час промови президента Трампа. Його неодноразові перебивання та вигуки "У вас немає мандата!" спровокували міру осуду, підтриману республіканцями та 10 демократами. Лідери залу, включаючи голову Майка Джонсона та лідера більшості Тома Еммера, різко засудили Гріна, зазначивши, що його поведінка демонструє хаос усередині партії. Протестні дії демократів, виражені у публічному виступі на пленарному засіданні, лише посилили напруженість навколо його вчинку, пише Fox News.

Зазначається, що сам Грін під час голосування "утримався", як і новачок-представник Шомарі Фігурс, демократ від Алабами.

"Дитячий сплеск Ел Гріна виявив хаос і дисфункцію всередині Демократичної партії з моменту нищівної перемоги Трампа в листопаді та його подальших успіхів на посаді", - заявив республіканець, лідер більшості в Палаті представників Том Еммер з Міннесоти, в інтерв'ю Fox News Digital.

Під час читання офіційного тексту засудження поведінки Ела Гріна голова Палати представників був змушений зробити перерву через хаос, що панував. Повідомляється, що гарячі висловлювання звучали з вуст представника "Squad" Аянну Преслі з Массачусетса, який сперечався з республіканцями, серед яких був також новачок-представник Райан МакКензі з Пенсільванії.

За осуди Ела Гріна проголосували десять демократів, а саме: Ам Бера (Каліфорнія), Ед Кейс (Гавайї), Джим Косту (Каліфорнія), Лаура Гіллен (Нью-Йорк), Джим Хаймс (Коннектикут), Кріссі Хоулан (Пенсільванія), Марсі Каптур (Ога) Перес (Вашингтон) та Том Суоззі (Нью-Йорк).

Як стало відомо, рішення про підготовку резолюції засудження було ухвалено одразу після закінчення промови Трампа у вівторок. Представник республіканців із Вашингтона Дан Ньюхаус був автором однієї із трьох резолюцій, запропонованих на розгляд. Зазначається, що Ньюхаус виступив у залі у середу та визнав свою резолюцію "пріоритетною". Таким чином, керівництво Палати розглянути законопроект протягом двох законодавчих днів.

На його думку, під час звернення Трампа до Конгресу Ел Грін порушив правила поведінки у залі та "має понести відповідальність".

Водночас демократи спробували заблокувати винесення резолюції на розгляд у середу, але їхня спроба провалилася.

Нагадаємо, що під час виступу Трампа Ел Грін неодноразово переривав виступ президента США, вигукуючи "У вас немає мандата!" у момент, коли Трамп хвалив перемоги республіканців у Палаті представників, Сенаті та Білому домі. Згодом Ел Грін був видалений з трибуни за наказом охорони.

Пізніше голова Палати публічно закликав демократів проголосувати разом із республіканцями за засудження Гріна у четвер, написавши про це у соцмережах.

"Будь-який демократ, який хоче повернути довіру та повагу американського народу, має підтримати це рішення разом із республіканцями", - йдеться у повідомленні.

У свою чергу Ел Грін додав, що готовий зазнати наслідків і сказав, що навмисно продовжував протестувати.

Нагадаємо, що промову президента США Дональда Трампа конгресмени-демократи назвали "дивною".