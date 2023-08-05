Скин-сайклинг: косметологи ответили, как сделать кожу идеальной

Скин-сайклинг – инновационная система ухода за кожей, получившая популярность во всем мире. Ее уникальность заключается в том, что она предлагает циклическое использование различных средств ухода и процедур в вечерние и ночные дни, включая "дни отдыха".

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В первый вечер рекомендуется использовать средства для отшелушивания кожи. На второй вечер – продукты с ретинолом или его производными. Третий и четвертый вечера отведены для увлажнения и восстановления кожи с использованием питательных, увлажняющих и успокаивающих формул.

Система разработана доктором Боу, утверждающим, что этот подход помогает максимально использовать продукты на туалетном столике, не перегружая кожу. Таким образом, скин-сайклинг способствует гармоничному использованию уходных средств, дополняя их взаимодействие и эффективность.

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