Сколько будет стоить свет с 1 ноября: ответ Минэнерго

Министерство энергетики подтвердило, что тарифы на электроэнергию для населения останутся по-прежнему до мая 2025 года, несмотря на предыдущее повышение цен. Напомним, что с 1 июня базовый тариф вырос с 2,64 до 4,32 гривны за киловатт-час.

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Потребители с двухзонными счетчиками могут значительно экономить на электроэнергии. Для них действует дифференцированный тариф:

- дневной период (7:00-23:00): 4,32 грн/кВт-час

- ночной период (23:00-7:00): 2,16 грн/кВт-час. Об этом рассказывает 24 Канал.

Отдельные условия предусмотрены для пользователей отопления. Если месячное потребление не превышает 2000 киловатт-часов, применяется льготный тариф – 2,64 грн/кВт-час. Эта льгота будет действовать в течение отопительного сезона с 1 октября 2024 года по 30 апреля 2025 года.

Напомним, ранее мы рассказывали, как выбрать самые выгодные годы для начисления пенсии.

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