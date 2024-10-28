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Економіка

Скільки коштуватиме світло з 1 листопада: відповідь Міненерго

Ціхоцька Марія

Скільки коштуватиме світло з 1 листопада: відповідь Міненерго
До травня 2025 року зростання тарифів на світло не планується

Міністерство енергетики підтвердило, що тарифи на електроенергію для населення залишаться без змін до травня 2025 року, незважаючи на попереднє підвищення цін. Нагадаємо, що з 1 червня базовий тариф зріс з 2,64 до 4,32 гривні за кіловат-годину.

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Споживачі з двозонними лічильниками можуть суттєво економити на електроенергії. Для них діє диференційований тариф:

- денний період (7:00-23:00): 4,32 грн/кВт-год

- нічний період (23:00-7:00): 2,16 грн/кВт-год. Про це розповідає 24 Канал.

Окремі умови передбачені для користувачів електроопалення. Якщо місячне споживання не перевищує 2000 кіловат-годин, застосовується пільговий тариф - 2,64 грн/кВт-год. Ця пільга діятиме протягом опалювального сезону від 1 жовтня 2024 року до 30 квітня 2025 року.

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