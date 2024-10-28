Скільки коштуватиме світло з 1 листопада: відповідь Міненерго

Міністерство енергетики підтвердило, що тарифи на електроенергію для населення залишаться без змін до травня 2025 року, незважаючи на попереднє підвищення цін. Нагадаємо, що з 1 червня базовий тариф зріс з 2,64 до 4,32 гривні за кіловат-годину.

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Споживачі з двозонними лічильниками можуть суттєво економити на електроенергії. Для них діє диференційований тариф:

- денний період (7:00-23:00): 4,32 грн/кВт-год

- нічний період (23:00-7:00): 2,16 грн/кВт-год. Про це розповідає 24 Канал.

Окремі умови передбачені для користувачів електроопалення. Якщо місячне споживання не перевищує 2000 кіловат-годин, застосовується пільговий тариф - 2,64 грн/кВт-год. Ця пільга діятиме протягом опалювального сезону від 1 жовтня 2024 року до 30 квітня 2025 року.

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