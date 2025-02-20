Сколько дней отпуска могут взять украинцы в 2025 году

Каждый сотрудник имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Кроме того, законодательство предусматривает дополнительные виды отдыха для отдельных категорий граждан.

Продолжительность обязательного отпуска определяется в соответствии с личными обстоятельствами. Важно, чтобы работники были осведомлены о положенном им периоде отдыха. Сколько дней отпуска можно взять в 2025 году, рассказывает "Новости.LIVE".

Согласно Закону "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", продолжительность ежегодного отпуска не может превышать 24 дня. Это максимальный срок для работников, которые не имеют права на увеличенный период отдыха. Однако работодатель может отказать в предоставлении отпуска, если сотрудник задействован в выполнении задач на объектах критически важной инфраструктуры.

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Определенные категории граждан Украины имеют право на удлиненный отпуск из-за особенностей своей профессиональной деятельности или личных обстоятельств. Они могут получить увеличенное количество дней отдыха, в частности:

для учителей, специалистов дошкольного образования, научных и научно-педагогических работников — 56 календарных дней;

для лиц с инвалидностью 1 и 2 группы — 30 календарных дней;

для лиц с инвалидностью 3 группы — 26 календарных дней;

для несовершеннолетних — 31 календарный день;

для государственных служащих — 30 календарных дней;

для военных — 30 календарных дней.

Также возможно получить дополнительные дни отпуска, в частности, если работа связана с вредными или тяжелыми условиями. В таком случае продолжительность ежегодного отдыха может достигать 35 календарных дней. Кроме того, за специфический характер деятельности, например, ненормированный рабочий день, предусмотрено еще до 7 дней дополнительного отдыха.

Кроме того, предусмотрены отпуска в случае беременности и родов, по уходу за ребенком до трех лет, а также в связи с усыновлением и т.д. Кроме того, работники имеют право оформить отпуск без выплаты заработной платы.

В частности, это условие является обязательным, если работник вернулся к выполнению своих обязанностей после увольнения с военной службы, при этом продолжительность отпуска может достигать до 60 календарных дней.

Напомним, ранее мы рассказывали, что украинцы со статусом УБД имеют право на дополнительный отпуск.

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