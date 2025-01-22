Українці зі статусом УБД мають право на додаткову відпустку: як її отримати

Громадяни України зі статусом учасника бойових дій мають право на так звану "додаткову відпустку". Її тривалість становить до 14 календарних днів на рік.

Ця відпустка фінансується коштом роботодавця. Про це пише UAportal із посиланням на інформацію від Держпраці.

Право на додаткову відпустку регулюється Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

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Умови надання даної відпустки:

додаткова відпустка надається особам з УБД, незалежно від того, чи є це їх основним місцем роботи, чи вони працюють за сумісництвом;

право на таку відпустку підтверджується відповідним посвідченням (учасника бойових дій);

ця відпустка не включається до складу щорічної.

Дана відпустка надається на основі окремої заяви, яку подає працівник.

Варто зауважити, що додаткову відпустку неможливо перенести на наступний рік. Вона не підлягає поділу на частини та не продовжується, якщо припадають святкові дні або у разі хвороби працівника.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що частина УБД може втратити пільги у 2025 році.

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