Украинцы со статусом УБД имеют право на дополнительный отпуск: как его получить

Граждане Украины со статусом участника боевых действий имеют право на так называемый "дополнительный отпуск". Его продолжительность составляет до 14 календарных дней в год.

Этот отпуск финансируется за счет работодателя. Об этом пишет UAportal со ссылкой на информацию от Гоструда.

Право на дополнительный отпуск регулируется Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

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Условия предоставления данного отпуска:

дополнительный отпуск предоставляется лицам с УБД, независимо от того, является ли это их основным местом работы, или они работают по совместительству;

право на такой отпуск подтверждается соответствующим удостоверением (участника боевых действий);

этот отпуск не включается в состав ежегодного.

Этот отпуск предоставляется на основании отдельного заявления, которое подает работник.

Стоит отметить, что дополнительный отпуск невозможно перенести на следующий год. Он не подлежит делению на части и не продлевается, если приходятся праздничные дни или в случае болезни работника.

Напомним, ранее мы рассказывали, что часть УБД может лишиться льгот в 2025 году.

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