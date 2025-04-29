Сколько еще продлятся заморозки в Украине: прогноз синоптиков

В конце апреля в Украине снова наблюдается похолодание. Ночные заморозки вернулись, иногда фиксируют их не только на поверхности почвы, но и в воздухе.

О том, сколько еще будут продолжаться заморозки, в интервью 24 Канала рассказала синоптика Укргидрометцентра Наталья Птуха. По ее данным, ночью 28-29 апреля ожидаются заморозки на поверхности почвы до -5 градусов. Это соответствует I уровню опасности (желтому).

Также в ночь на 28 апреля в северных, восточных и центральных регионах страны возможны заморозки в воздухе до -3 градусов, что уже является II уровнем опасности (оранжевым).

Синоптик Наталья Птуха отметила, что ночью с 27 по 29 апреля будут прохладными, однако после этого температура начнет постепенно расти. Она подчеркнула, что хотя температура не достигнет почти летних показателей, как это было до похолодания, все же будет ощутимо теплее, чем сейчас.

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"Температуры +25 градусов ожидать не стоит, но отметки около +20 возможны. 28 апреля дневная температура будет колебаться в пределах +10…+16 градусов, а уже 29 апреля поднимется до +14…+20 градусов", – сообщила Птуха.

Ранее синоптик рассказывала, что заморозки в Украине могут происходить даже в мае, а в отдельных случаях – и в июне, о чем свидетельствуют данные из архивов наблюдений.

Наталья Птуха добавила: хотя такие заморозки необязательны в этом году, полностью исключать их вероятность пока тоже нельзя.

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