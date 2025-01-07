Сколько граждан Украины доверяют Зеленскому: результаты опроса

По состоянию на декабрь 2024 года, 52% украинцев выразили доверие президенту Владимиру Зеленскому, в то время как 39% не доверяли ему, а еще 9% не смогли определиться со своим отношением. В конце 2023 года уровень доверия к Зеленскому составил 77%, но к февралю 2024 этот показатель снизился до 64%, а к маю – до 59%. В то же время доля не доверяющих президенту выросла с 22% до 36%.

К октябрю 2024 года ситуация стабилизировалась, однако в период между октябрем и декабрем доверие снова снизилось. Как отмечается, это было связано в основном с ростом доли тех, кто имеет неопределенное отношение к президенту, а не ростом количества не доверяющих. Об этом сообщает опрос Киевского международного института социологии (КМИС), проведенный со 2 по 17 декабря 2024 года.

Региональные отличия :

Мероприятие : Баланс доверия-недоверия составляет +27%.

: Баланс доверия-недоверия составляет +27%. Центр : Баланс +13%.

: Баланс +13%. Юг и Восток : Уровень доверия остается высоким, однако баланс доверия-недоверия близок к нулю.

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Опрос производился на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Было опрошено 2000 респондентов от 18 лет, проживавших на территориях, контролируемых правительством Украины.

В обычных условиях погрешность для выборки около 1000 респондентов, с учетом дизайн-эффекта 1,3, составляет:

4,1% для показателей близких к 50%,

3,5% для показателей близких к 25%,

2,5% для показателей близких к 10%,

1,8% для показателей близких к 5%.

Напомним, украинцы массово не получили обещанную "тысячу Зеленского".

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